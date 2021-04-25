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Son dakika haberler... Kripto para şirketine operasyon: Biri ortak biri mali işler sorumlusu çıktı!

Kripto para dolandırıcılığı ile ilgili 'Thodex' isimli şirkete yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan firari Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi ve ağabeyi ile ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı. Gözaltına alınan kız kardeş Serap Özer'in şirketin mali işler ve muhasebesinden sorumlu olduğu, ağabey Güven Özer'in ise resmi olmayan ortağı olduğu iddia edildi

Son dakika: Biri ortak biri mali işler sorumlusu çıktı! - Haberler
Biri ortak biri mali işler sorumlusu çıktı!
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DHA

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; firari Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer Pendik'te, yakalama kararı çıkarılan kız kardeşi Serap Özer de Kocaeli'nde gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre polisin çok yönlü soruşturması sürdürürken, işlemleri süren firari Faruk Fatih Özer'in ağabeyi ve kız kardeşine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

SERAP ÖZER MALİ VE MUHASEBEDEN SORUMLU

Kız kardeş Serap Özer'in, Thodex kripto para şirketinin mali işler ve muhasebesinden sorumlu kişi olduğunun belirlendiği öğrenildi.

Ağabey Güven Özer'in de, "Semroot" isimli dijital performans pazarlama ajansı ve kripto para şirketi 'Thodex'le resmi olmayan ortaklığı olduğu iddia edildi.

Soruşturma kapsamında aranan 80 kişiden 69'unun gözaltında olduğu ve 11 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDIĞI BİNA GÖRÜNTÜLENDİ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 23 Nisan Cuma günü sabah saatlerinde Pendik Şeyhli Mahallesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda ağabey Güven Özer 7 katlı bir binanın birinci katında bulunan yakınına ait dairede gözaltına alındı. Sorgu işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken Özer'in yakalandığı bina da görüntülendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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