İki gün önce ilk kez 50.000 dolar seviyesini aşan Bitcoin rekorlarını ilerletmeye devam ediyor. Bitcoin dün gece 52.500 doları aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Bu sabah itibarıyla ise 51.600 dolardan işlem görüyor. Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.4 yükselirken, kripto paraların toplam piyasa değeri de 1 trilyon 588 milyar dolarla rekor kırdı.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum bugün yüzde 8 yükselerek 1915 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü.

DOGECOIN'DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Bugünkü yükselişlerle beraber Bitcoin'deki haftalık yükseliş yüzde 15, Ethereum'daki haftalık yükseliş ise yüzde 9'u buldu. Son dönemin popüler kripto paralarından Dogecoin'deki kan kaybı ise bugün de devam etti. Dogecoin bugün yüzde 4.3 gerilerken haftalık kaybı yüzde 30'u buldu.

İlk 10'daki kripto paralar arasında bugün en dikkat çekici yükseliş yüzde 34 ile Binance Coin'de yaşandı.

Kripto para piyasasında bugünkü yükselişlere özel bir haber akışı olmadı. Artan kurumsal ilginin yarattığı olumlu rüzgarlar piyasaya hakim olmaya devam ediyor.