        Son dakika: Bitlis haberleri: Karda mahsur kalan sürücünün yardımına "Örümcek Adam" yetişti

        Karda mahsur kalan sürücünün yardımına "Örümcek Adam" yetişti

        Bitlis'te karla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çeken bir araç sürücüsünün yardımına, Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezen Ayaz Salih Koç yetişti. Koç, "Herkese umut olmaya ve hayallerimi gerçekleştirmeye devam edeceğim" dedi

        Demirören Haber Ajansı
        30.12.2025 - 12:31
        Sürücünün imdadına "Örümcek Adam" yetişti
        Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde karla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çeken bir araç sürücüsünün yardımına, Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezen Ayaz Salih Koç (26) yetişti.

        Türkiye'yi "Örümcek Adam" kostümüyle gezme hayalini gerçekleştirmek için memleketi İzmir’den yola çıkan Ayaz Salih Koç'un, 69’uncu durağı Bitlis oldu.

        BİR ARACIN İLERLEYEMEDİĞİNİ FARK ETTİ

        Adilcevaz ilçesinde sokaklarda gezen Koç, kar yağışı nedeniyle yolda kayıp ilerleyemeyen bir aracı fark etti. Ayaz Salih Koç, çevredekilerle birlikte aracı iterek sürücünün yoluna devam etmesine yardımcı oldu.

        SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

        Kısa sürede bulunduğu yerden kurtarılan araç, güvenli bir şekilde yoluna devam etti. Kaydedilen o anlar, sosyal medyada ilgi gördü.

        "BİTLİS, GEZDİĞİM 69'UNCU İL OLDU"

        Ayaz Salih Koç "Adilcevaz'da gezerken kar yağışı nedeniyle bir aracın kayarak ilerleyemediğini fark ettim. Ben de 'örümcek adam' hissiyatımı kullanarak araca yardım ettim. Türkiye genelinde farkındalık projeleri yaparak insanları mutlu etmeye, yüzlerde bir tebessüm oluşturmaya ve insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Bitlis, gezdiğim 69'uncu il oldu. Adilcevaz'dan sonra Van'ın Erciş ilçesine geçeceğim. Ara vermeden tüm illeri gezmeyi hedefliyorum. Herkese umut olmaya ve hayallerimi gerçekleştirmeye devam edeceğim" dedi.

        #bitlis
