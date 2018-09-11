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Son dakika... BMGK'da peş peşe açıklamalar

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya ve Esad rejiminin İdlib'de 100'den fazla hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Haley, "Rusya, İran ve Esad siyasi çözümle ilgilenmiyor, Türkiye bunu öğrendi. Türkiye ateşkes istedi, Rusya ve İran bunu kabul etmedi" dedi. Rusya Suriye Temsilcisi, "Rusya, Türkiye ve İran'ın İdlib operasyonunda anlaşacağını düşünüyorum. İdlib'de cihatçıları ılımlı muhaliflerden ayırmak Türkiye'nin sorumluluğu" açıklamasında bulundu. İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Pierce, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Wall Street Journal'da İdlib ile ilgili kaleme aldığı makaleye atıfta bulunarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesinlikle katılıyoruz" dedi. BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da İdlib'de bütün askeri operasyonlara son verilmesi ve ateşkes çağrısı yaptı

11.09.2018 - 23:46 | Güncelleme: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın talebi üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Tahran'da yaptığı zirvenin sonuçlarını ve İdlib'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

İNGİLTERE: ERDOĞAN'A KESİNLİKLE KATILIYORUZ

Konseyde konuşan Pierce, ''Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırması ya da Türkiye'nin teröristleri ayırt edip onlarla mücadele etmesi arasında bir tercih yapmamız gerek. Türkiye'nin İdlib için bir planı var, muhalifler teröristlerle mücadele ederken rejim onlara saldırmayacak. Konseyin bunu konuşuyor olması gerek.'' diye konuştu.

Karen Pierce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Wall Street Journal gazetesinde İdlib ile ilgili kaleme aldığı makaleye atıfta bulunarak ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesinlikle katılıyoruz.'' ifadesini kullandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de Rusya ve Esad rejiminin İdlib'deki saldırılarında varil bombaları ve roketler kullanıldığını, hastanelerin hedef alındığını belirtti.

TÜRKİYE: SON VERİN

BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu BM Güvenlik Konseyinde İdlib'de bütün askeri operasyonlara son verilmesi ve ateşkes çağrısı yaptı.

Astana görüşmelerinin Suriye'de şiddeti azaltmak ve siyasi sürece hız kazandırmak için yapıldığını hatırlatan Sinirlioğlu, Tahran zirvesinde de İdlib konusunun öne çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran'da ateşkes çağrısı yaptığını hatırlatan Sinirlioğlu, İdlib'de bütün askeri operasyonlara son verilmesi ve ateşkes çağrısını yineledi.

Sinirlioğlu, ''Ateşkes çağrımız tüm askeri operasyonları kapsıyor ve Türkiye bu yönde çalışmalarını sürdürecek. Uluslararası toplumu da sesli ve aktif olarak çabalarımızı desteklemeye davet ediyoruz.'' dedi.

Feridun Sinirlioğlu, ''İdlib'de askeri operasyonlar hiç şüphesiz insani felakete neden olur, mülteci akını başlatır, Türkiye ve Avrupa ve ötesinde muazzam güvenlik riskleri oluşturur.'' uyarısında bulundu.

Türkiye'nin 3,5 milyonla dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu hatırlatan Sinirlioğlu, ''Ama şununla da yüzleşelim uzun süre önce kapasitemizin üst sınırına ulaştık.'' diye konuştu.

İdlib'de milyonlarca masum insanın hayatının tehlikeye atılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayan Sinirlioğlu, ''Bu uluslararası toplumun ortak görevi. Bugün İdlib'de bizi endişeyle izleyenler terörist değil, 3,5 milyon sivil ve bunun 1 milyonu çocuk. Onları hayal kırıklığına uğratamayız.'' ifadelerini kullandı.

RUSYA: RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN'IN ANLAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Rusya Suriye Temsilcisi, "Rusya, Türkiye ve İran'ın İdlib operasyonunda anlaşacağını düşünüyorum. İdlib'de cihatçıları ılımlı muhaliflerden ayırmak Türkiye'nin sorumluluğu" açıklamasında bulundu.

Rusya’nın Suriye'de barış konusunda zamanlarını boşa harcamasına son vermesi gerektiğini dile getiren Haley, şunları kaydetti:

"Rusya ve İran, Suriye'de yapıcı aktörler olarak güvenilirliklerini göstermek için her türlü fırsata sahipti ama bu fırsatlara ne oldu? Kendi vardıkları sözde çatışmasızlık anlaşmasını gülünç ve sistematik olarak ihlal ettiler.''

Rusya'nın İdlib'deki felaketi durdurma gücü olduğunu vurgulayan Haley, ''İdlib'de herhangi bir saldırı gerginliği artıracak. Esad, Rusya ve İran bu yolda devam ederse sonuçları vahim olur ve dünya olanlardan onları sorumlu tutar.'' dedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da Tahran zirvesinin sonuçları hakkında konseyi bilgilendirdi.

Nebenzia, İdlib'de on binlerce El Nusra ve DEAŞ üyesinin bulunduğunu ifade ederek Rusya, İran ve Türkiye'nin tüm Suriye'de terör kalıntılarını temizleme konusunda hemfikir olduklarını açıkladıklarını söyledi.

Suriye'deki krize siyasi çözüm dışında bir alternatif olmadığını belirten Nebenzia, ''Siyasi çözüme karar veren silahlı muhalifleri acilen teröristlerden ayırmaya ihtiyaç var ve bu çağrı uluslararası toplumun tüm üyelerine.'' dedi.

Nebenzia, Astana garantörü üç ülkenin BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile anayasa komitesinin Cenevre'de en kısa sürede kurulması için istişareler yürüttüklerini de belirtti. Tahran zirvesinde Suriye'nin yeniden inşa edilmesinin de ele alındığını ve şartların bu durum için uygun olduğunu söyleyen Nebenzia, Suriye'de insani yardıma, mayınların temizlenmesine ve altyapının yeniden inşa edilmesine ihtiyaç olduğunu ancak Batı'nın bu konuda ''siyasi şantaj yaptığını'' ifade etti.

Suriyeli mültecilerin ülkeye geri dönüşünün de ele alınan konular arasında yer aldığına dikkati çeken Nebenzia, ''Suriye hükümeti bilindiği gibi güvenlik garantileri verdi. Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için Türkiye ve İran ile uluslararası bir konferans düzenlenmesi için çalışıyoruz.'' dedi.

Nebenzia, Astana garantörü üç ülkenin bir sonraki toplantısının Rusya'da olacağını sözlerine ekledi.

ABD: TÜRKİYE BUNU GEÇEN HAFTA ÖĞRENDİ

Haley, "Rusya, İran ve Esad rejimi siyasi çözümle ilgilenmiyor. Türkiye bunu geçen hafta öğrendi, İdlib'de ateşkes istedi ama Rusya ve İran, Türkiye'nin bu teklifini kabul etmedi." dedi.

Haley, ''Acımasız çift vuruş saldırılar düzenliyorlar. Çift vuruş saldırıları bilmeyen için rejim güçleri bir bölgeyi vuruyor, ilk müdahaleye gelenler için biraz bekleyip tekrar vuruyor. Bu profesyonel askerlik değil, mide bulandıran terörist taktiği.'' değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, burada yaptığı konuşmada, Rusya ve Esad rejiminin İdlib'de 100'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.

FRANSA

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre da Suriye'de krize siyasi çözüm bulunmadan ülkenin yeniden inşa edilmesine destek vermeyeceklerini söyledi.

 

 

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