Bolu'da motosikletin çarptığı 75 yaşındaki kadın yaralandı. Kazanın ardından yaşlı kadını yakındaki bir taksi durağına taşıyan sürücü ve yanındaki yolcu, polis gelmeden olay yerinden kaçtı.

İHA'daki habere göre kaza; öğle saatlerinde Aktaş Mahallesi Süreyya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Emine Çakan'a çarptı.

TAKSİ DURAĞINA BIRAKTILAR

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Çakan, motosiklette bulunan iki kişi tarafından yakındaki bir taksi durağının önüne taşındı.

TAKSİCİLER İHBARDA BULUNDU

Durumu fark eden taksiciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

MOTOSİKLETİ CAMİYE BIRAKMIŞLAR

Öte yandan, motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan kişi, polis ekiplerinin olay yerine gelmesine kısa süre kala kaçtı. Şüphelilerin motosikleti yakındaki İmaret Camisi'nin yanına bırakarak uzaklaştığı öğrenildi.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik polislerinin yaptığı incelemede motosikletin muayenesinin bulunmadığı tespit edilirken, araç trafikten men edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.