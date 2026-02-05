Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Bolu'da 2 kişi çarptıkları yaşlı kadını taksi durağına bırakıp kaçtılar | Son dakika haberleri

        Bolu'da 2 kişi çarptıkları yaşlı kadını taksi durağına bırakıp kaçtılar

        Bolu'da motosikletin çarptığı 75 yaşındaki kadın yaralanırken, sürücü ve yanındaki yolcu kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın, motosikletteki iki kişi tarafından yakındaki taksi durağına bırakıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 15:48 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:48
        Çarptılar, durağa bırakıp kaçtılar
        Bolu'da motosikletin çarptığı 75 yaşındaki kadın yaralandı. Kazanın ardından yaşlı kadını yakındaki bir taksi durağına taşıyan sürücü ve yanındaki yolcu, polis gelmeden olay yerinden kaçtı.

        İHA'daki habere göre kaza; öğle saatlerinde Aktaş Mahallesi Süreyya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Emine Çakan'a çarptı.

        TAKSİ DURAĞINA BIRAKTILAR

        Çarpmanın etkisiyle yere düşen Çakan, motosiklette bulunan iki kişi tarafından yakındaki bir taksi durağının önüne taşındı.

        TAKSİCİLER İHBARDA BULUNDU

        Durumu fark eden taksiciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

        HAYATİ TEHLİKESİ YOK

        Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        MOTOSİKLETİ CAMİYE BIRAKMIŞLAR

        Öte yandan, motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan kişi, polis ekiplerinin olay yerine gelmesine kısa süre kala kaçtı. Şüphelilerin motosikleti yakındaki İmaret Camisi'nin yanına bırakarak uzaklaştığı öğrenildi.

        ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

        Trafik polislerinin yaptığı incelemede motosikletin muayenesinin bulunmadığı tespit edilirken, araç trafikten men edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Bakan Ersoy 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali takvimini açıkladı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde kültür sanat alanında 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy, 2026 yılı kültür-sanat dönemi projelerini ve Türkiye Kültür Yolu Festivali takvimini açıkladı.

        #Bolu
        #Son dakika haberler
