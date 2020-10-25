Bolu'da bir köyde evler yanıyor! 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, köydeki bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı.

AA'nın haberine göre durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının diğer evlere sıçramaması için önlem alan ekiplerin söndürme çalışması sürüyor. Çalışmalara köylüler de kendi imkanlarıyla destek veriyor.

Evlerinin yandığını gören bazı vatandaşlar sinir krizi geçirdi. Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da geldiği bölgede sağlık personeli hazır bekletiliyor.

DHA'nın haberine göre de, köyde Abdurrahman Kaya’ya ait evde yangın çıktı. Ahşap evi saran alevler yanında bulunan evlere sıçradı. 7 ev ve ahırlar yandı.

Büyükbaş hayvanlar telef olurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Köylüler de söndürme çalışmalarına yardımcı olurken, yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.