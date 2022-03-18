Bolu Dağı'nda zincirleme kaza! 32 araç çarpıştı 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika haberine göre kaza, saat 15.15 sıralarında, Bolu Dağı´nın TEM Otoyolu Kaynaşlı Darıyeri mevkisinde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre, yoğun kar yağışı sırasında araçların kayması sonucu İstanbul ve Ankara istikametlerinde zincirleme trafik kazaları meydana geldi.

6 KİŞİ YARALANDI

Ankara istikametinde 5 TIR, 2 otomobil, İstanbul istikametinde ise 14 TIR, 8 otomobil, 1 otobüs ve 2 minibüs çarpıştı. Olay yerine çok sayıda trafik ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan 6 kişiye ilk müdahalede bulundu.

YOL 1 SAAT KAPANDI

Yol ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Geriden gelen araçlar, Abant ve Kaynaşlı gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu araçlar yol kenarına alınırken, bazı araçlar ise çekiciyle yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat sonra her iki istikamette de ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı. Ekiplerin, hasar gören araçları yoldan kaldırma çalışmaları devam ederken, kar yağışı etkisini sürdürüyor.