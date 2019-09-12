SON DAKİKA!

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Borçlanma Genel Müdürlüğü'ne Mustafa Turan atandı. Turan, Vakıfbank Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı görevinden kısa süre önce ayrılmıştı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında kararnamede değişiklik yapan kararnameyle devletin iç borçlanmasını yürütmekle yetkilendirilen Borçlanma Genel Müdürlüğü, devlet tahvili, Hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetleri çıkarma, bunların değer ve faizlerini belirleme, ihale, sürekli satış ve diğer yöntemlerle satışını yapma görevlerini yürütecek.

Genel müdürlük için 110 kadro ihdas edildi. Genel müdürlük bünyesinde 3 genel müdür yardımcısı, 6 daire başkanı, 50 hazine maliye uzmanı ve 50 hazine maliye uzman yardımcısı görev yapacak.

MUSTAFA TURAN KİMDİR?

2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olan Mustafa Turan, kariyerine 2003 yılında VakıfBank’ta Müfettiş Yardımcısı olarak adım attı. 2005-2008 yılları arasında Müfettiş olarak görev yaptıktan sonra Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı ve Müdürlük görevlerini yerine getirdi. Kısa bir süre Halk Bank’ta çalıştı, akabinde 2012 yılında VakıfBank Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı olarak atandı. Yatırımcı İlişkileri, Yapılandırılmış Finansman ve Dış Ticaretin Finansmanı bölümlerinden sorumlu olarak görev yaptı. Ayrıca 2016-2019 yılları arasında Vakıf Bank International AG Viyana’da Risk Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Başkanvekili ve Kredi Komitesi Üyesi olarak görev yaptı. Türk Bankaları arasında ilk orta vadeli tahvil ihraç programının oluşturulmasında ve sermaye benzeri tahvillerin ihracında aktif bir rol aldı. Vakıfbank Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan vekiliydi.