Gaziantep'te boşanma talebinden ve şikayetinden vazgeçmeyen karısını adliye önünde öldüresiye darp eden koca, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BOŞANMAK İÇİN KOCASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesi Gaziantep Adliyesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Nazlı Y. (26), 9 yıldır evli olduğu kocası Feyzullah Y.'den şiddet gördüğü ve şiddetli geçimsizlik yaşadığı nedeniyle boşanmak istedi. Nazlı Y., boşanmak için başvuruda bulunarak kocası hakkında şikayetçi oldu. Durumu öğrenen Feyzullah Y., karısını şikayetinden vazgeçirmek için zorla adliyeye götürdü.

SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

Fayzullah Y., şikayetinden vazgeçmeyeceğini söyleyen karısını adliye yakınlarında öldüresiye darp etti. Yüzü gözü kanlar içerisinde kalan talihsiz kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarılırken saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan kadının kafa travması geçirdiği, burnunda kırık olduğu ve gözlerinde ciddi hasar oluştuğu belirlendi. Talihsiz kadının yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Saldırgan koca tutuklandı