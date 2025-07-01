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        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA | BOTAŞ'tan açıklama! 1 Temmuz 2025 doğalgaza zam mı geldi, doğalgaza yüzde kaç zam geldi, ne zaman geçerli olacak?

        BOTAŞ'tan açıklama geldi! Doğalgaza zam mı geldi? Doğalgaz zammı ne zaman geçerli olacak?

        Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) doğalgaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yapılan açıklama, "doğalgaza yüzde kaç zam geldi, doğalgaz zammı ne zamandan itibaren geçerli olacak?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte 1 Temmuz 2025 doğalgaz zammına ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 21:39 Güncelleme: 01.07.2025 - 21:39
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        BOTAŞ, nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama %7,86 konut tüketicileri için ise ortalama yüzde 24,6 oranında artış yapıldığını duyurdu. Yapılan zammın ne zaman geçerli olacağı merak konusu oldu. Peki, "1 Temmuz 2025 doğalgaza zam mı geldi, doğalgaza yüzde kaç zam geldi, ne zaman geçirli olacak?"

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        DOĞALGAZA ZAM MI GELDİ?

        Doğal gaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidilmiştir.

        BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında, nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama %7,86 konut tüketicileri için ise ortalama %24,6 oranında artış söz konusudur.

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        DOĞALGAZ ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

        Yeni tarifeler 2 Temmuz 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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