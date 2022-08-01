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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Boya fabrikasında feci patlama! 3 ağır yaralı var
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Tekirdağ'da boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı

Tekirdağ'da bir boya fabrikasında patlama meydana geldi. Feci olayda 3 kişi ağır yaralandı

Son dakika: Boya fabrikasında feci patlama! 3 ağır yaralı var
Boya fabrikasında feci patlama! 3 ağır yaralı var
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AA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle ağır yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Fotoğraflar: İHA

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