        Son dakika: Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

        Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

        Olumsuz hava koşulları feribot seferlerini vurdu. Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri ile Gökçeada hattındaki bazı seferler iptal edildi. Gestaş, iptallerin olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştiğini duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 10:57 Güncelleme: 05.02.2026 - 10:57
        Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesinde yapılması planlanan tüm feribot seferleri ile Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

        FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

        İHA'daki habere göre; Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada ilçesinde yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

        Öte yandan Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 13.00 ve 21.00 ile Gökçeada'dan saat 11.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.

        #Çanakkale
