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İngiltere'de Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği ile vardığı anlaşma bugün bir kez daha İngiliz parlamentosunda oylandı.
Theresa May'in Brexit anlaşması Avam Kamarası tarafından 149 oy farkla reddedildi. 242 vekil anlaşmadan yana oy kullanırken, 391 vekil anlaşmanın aleyhinde oy kullandı.
May'in anlaşmasının reddedilmesinin ardından, İngiliz parlamentosu yarınki oturumda 'anlaşmasız ayrılık' seçeneğini oylayacak.
Geçtiğimiz ay parlamentoya gelen anlaşma 230 oy farkla reddedilmiş ve bu İngiltere tarihindeki en büyük parlamento yenilgisi olarak kayıtlara geçmişti.
İngiliz vekiller, anlaşmada yer alan ve Kuzey İrlanda sınırında fiziki sınır oluşturulmasını engelleyen 'tedbir maddesi' nedeniyle anlaşmayı reddetmişlerdi.
TARTIŞMALI TEDBİR MADDESİ
Anlaşmanın reddedilmesinin ardından Theresa May, AB ile bir dizi daha görüşme yapmış ve oylamadan bir gün önce tedbir maddesinde bazı değişiklikler yapılması konusunda anlaşmıştı.
Başbakan Theresa May, içerdiği "tedbir maddesi" nedeniyle tepki çeken anlaşmanın metnini değiştirmeyi başaramadı ancak maddenin kullanım koşullarına "açıklık getiren" bir ortak belge üzerinde AB ile uzlaştı.
May'in dün Strazburg'da AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile açıkladığı ortak belgeye göre taraflardan herhangi birinin 'tedbir maddesi'nin getirdiği düzenlemeyi kötüye kullanması durumunda, Brexit anlaşmasının metninde tarif edilen hakemlik mekanizmasına başvurulabilecek. Bu mekanizmanın kullanılması durumunda taraflardan biri "tedbir maddesini" askıya alabilecek.
Brexit anlaşması, tartışmalı konularda hakemlik için 5 kişilik heyetin kurulmasını öngörüyor ancak anlaşmaya göre AB hukukunu ilgilendiren konularda son söz hakkı Avrupa Adalet Divanına veriliyor.
May, belgeyle İngiltere'nin 'tedbir maddesi'ne 'yasal bağlayıcılığı olan' tahditler getirdiğini iddia ediyor.
Ancak maddeye karşı çıkanlar bu yeni belgenin herhangi bir yenilik getirmediğini, sadece anlaşma metninin bir yorumu olduğunu belirtiyor.
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