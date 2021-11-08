SON DAKİKA: Bu nasıl baba! Kızını başka bir kıza vurdurttu

Bu nasıl baba! Kızını başka bir kıza vurdurttu 0:00 / 0:00

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Konya'da kafede oturan 14 yaşındaki kızı vuran, kaçarken de polisi görünce yoldan geçen bir vatandaşı ayağından yaralayan genç kız yakalandı. Saldırıyı azmettiren öz baba A.E. çıkarken, şüpheliler saklandıkları bağ evinde yakandılar. A.E.'nin boşandığı eşine göz dağı vermek için kızını azmettirdiği iddia edildi. Ayrıca saldırıyı düzenlenen A.B.'nin yüzünü kapatıp tekrar olayı gerçekleştirmek üzere kafeye doğru gittiği çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinden alınan fotoğraflarda şüpheli A.B'nin kıyafet değiştirmeye giderken ve değiştirmiş olarak farklı kıyafetlerle geçtiği görülüyor. Kızını azmettiren babanın

Zafer Samancı'nın haberine göre olay, 6 Kasım Cumartesi günü merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi İktap Sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede oturan 14 yaşındaki M.E. isimli kız, kafeye gelen başka bir kızın silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli kız, M.E.'yi bacağından yaraladıktan sonra kaçtı. Bu sırada silah seslerini duyarak olay yerine gelen yakındaki polis ekiplerini karşısında görün kız, rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda yoldan geçen 72 yaşındaki Mustafa Ö. de ayağından yaralandı.

SAHTE PLAKALI HAFİF TİCARİ ARAÇLA KAÇTI

Şüpheli kız, Nalçacı Caddesi üzerindeki plakasının sahte olduğu anlaşılan bir hafif ticari araçta bekleyen şahısla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Bacağından yaralanan M.E. kafe yakınındaki özel hastaneye kaldırılırken, diğer yaralı Mustafa Ö. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SAKLANDIKLARI BAĞ EVİNE YAPILAN BASKINLA YAKALANDILAR

Olayın ardından Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarda, çevredeki görgü tanıkları ve Plaka Tanıma Sistemi üzerinden araştırmalar yapılırken, yaralı M.E. ve annesi ile görüşüldü. Kızı yaralanan anne, eski eşi A.E.'den kendisi ve kızının sürekli ölüm tehdidi aldığını, bununla ilgili uzaklaştırma kararı aldıklarını, kızını eski eşinin azmettirdiği birinin vurduğunu beyan etti. Harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Seymen Sokak'ta bulunan A.E.'nin iki katlı bağ evine operasyon düzenledi.

AZMETTİRİCİ ÖZ BABA, VURAN KIZ KARDEŞİ ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, evde bulunan, çeşitli suçlardan 16 adet kaydı mevcut, Özel Belgede Sahtecilik Suçundan aranan H.Ç. (34) ikametten çıkarak boş tarlaya doğru kaçmaya başladı. Yakalanan H.Ç.'nin yapılan üst aramasında olay yerinden kaçan ve üzerinde sahte plaka takılı olan araç ile aynı model araba anahtarı ele geçirildi. Eve yapılan baskında da yaralanan kızın babası olan çeşitli suçlardan 36 adet suç kaydı bulunan A.E. isimli şahıs yakalandı.

GENÇ KIZ HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Ev içerisinde yapılan aramada depo kısmında eşyaların altına saklanmış üzeri masa örtüleriyle gizlenmiş şekilde çeşitli suçlardan 15 adet kaydı bulunan ve kızı vuran A.B. (24) isimli kız da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Kafede M.E.'yi silahla yaralayan A.B., Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadesinde, vurulan kızın babası olan A.E.'nin azmettirici olduğunu, H.Ç. isimli şahsın ise yardım ettiğini itiraf etti.

KAFENİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP, PLAN YAPMIŞLAR

Polisin çalışmasında olaydan bir gün önce yaralanan kızın babası A.E.'nin, olay yeri olan kafenin fotoğraflarını çektirip, açılış kapanış saatini takip ettirdiği, saldırıya uğrayan kızını önceki tarihlerde zorla alıkoyduğu ve darp ettiği, ayrıca son günlerde takip ettirdiği tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Konya Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli A.B. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, azmettirici olan yaralı kızın öz babası A.E. ve yardım-yataklık yapan H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.