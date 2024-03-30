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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Bu yaz nerede kuraklık riski var?

        Bu yaz nerede kuraklık riski var?

        Önümüz yaz… Peki bu yaz da kuraklıkla karşı karşıya kalır mıyız? Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 30.03.2024 - 12:00 Güncelleme: 30.03.2024 - 12:00
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        Bu yaz nerede kuraklık riski var?
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        Son birkaç yıldır kuraklık gündemimizin en üst sıralarında. Geçen yıl bahar aylarında hep ne konuştuk; Son 25 yılın en kurak mevsimi… Yaz geldi yine aynı istatistikler… Damla yağmur düşmeden geçen haftalar, aylar… Sıfırı tüketen barajlar… Sadece bizde de değil tüm dünyada aynı endişe; Susuz mu kalacağız! Kışla birlikte yağış düşse de barajlar toparlansa da önümüzdeki aylara dair kafalarda bir soru işareti başladı şimdiden. Malum önümüz bahar, yaz… Peki bu yaz kuraklık riski var mı? Varsa hangi bölgeler için?

        Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız anlattı:

        ORTA ANADOLU, TRAKYA…

        Bu yaz Türkiye’nin bazı bölgeleri kurak günler geçirebilir. Geçen kasım ayının ortalarına kadar kurak bir sonbahar geçirdik. Ocak ve şubat ayları AB’nin Akdeniz çanağındaki ülkeleri İspanya, İtalya ve Yunanistan için de kurak geçti. Ocak ayı kayıtlara geçen en sıcak ocak ayı oldu. Mart ve nisan aylarında yağışlar ortalamanın üstüne çıkmazsa bugüne kadar az yağış alan Orta Anadolu, Orta ve Güney Ege, Trakya’nın Batısı ve Doğu Anadolu’nun doğusunda bölgesel olarak kurak bir yaz olabilir.

        MERİÇ, ERGENE, KIZILIRMAK…

        Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalara göre de 2030’da bazı nehir havzalarında su açığının oluşacağı görülüyor. Bu havzalarımız Meriç, Ergene, Susurluk, Kuzey Ege, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Kızılırmak, Konya Kapalı havzası, Burdur Akarçay, Ceyhan, Fırat, Dicle ve Asi havzaları.

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