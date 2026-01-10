Habertürk
        Son dakika: Burdur'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

        Burdur’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

        Burdur'da eğlence mekanında karşılaştığı Ömer K.'yi tartışıp bıçakla yaralayan, kendilerini ayırmak isteyen işletme sahibi Ufuk K.'yi de bacağından bıçaklayan N.G. polis tarafından yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 11:37 Güncelleme: 10.01.2026 - 11:47
        Eğlence mekanında tartışma kanlı bitti
        Burdur'da eğlence mekanında karşılaştığı Ömer K.'yi tartışıp bıçakla yaralayan, kendilerini ayırmak isteyen işletme sahibi Ufuk K.'yi de bacağından bıçaklayan N.G. polis tarafından yakalandı.

        ÇIKAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 23.30 sıralarında Kışla Caddesi'ndeki eğlence mekanında meydana geldi. Mekanda karşılaşan N.G. ile Ömer K. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ

        Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen N.G., Ömer K.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. N.G., kavgayı ayırmak isteyen işletme sahibi Ufuk K.'yi de bacağından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye götürüldü. N.G., işletmenin yanındaki bina girişinde polis tarafından yakalandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        9 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 9 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* En düşük emekli aylığı, yüzde 18,48 zam yapılarak 20 bin lira oldu* Suriye ordusundan Halep'te terör örgütü YPG/SDG'ye nokta operasyon* Meteoroloji'den Marmara için cumartesi fırtına uyarısı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Pazartesi için İstanbul'da hiç kimseye söz vermeyin. Uygun hava sıcaklığı ile yağış, tam kar kıvamında* Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının saati hava şartları sebebiyle 18.45 olarak değiştirildi* Şarkıcı Mabel Matiz, 'Perperişan' şarkısının sözlerinde 'müstehcenlik' suçunu işlediği gerekçesiyle hâkim karşısına çıktı. Matiz'in, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava, 27 Mart'a ertelendi* Türkiye Diyanet Vakfı, yardıma ihtiyacı olan nişanlı çiftlere çeyiz yardımında bulunacak. Başvurular 13-31 Mart tarihlerinde alınacak

        #Burdur
        #Son dakika haberler
