İstanbul Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile yangına havadan müdahale için söndürme helikopteri sevk ediliyor. İtfaiye telsizlerinden yangının 10 dönümlük bir alana yayıldığı bildiriliyor.

Burgazada'da ormanlık alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan müdahale için de helikopter gönderildi. Yangın söndürme çalışmalarına destek için ayrıca Maltepe'den de itfaiye ekipleri gemiyle adaya hareket edecek. Yaklaşık 10 dönümlük bir alanda çıkan yangının rüzgar nedeniyle hızla yayıldığı öğrenildi.

MARMARA ADASI'NDA ÇIKAN YANGINA DA MÜDAHALE EDİLİYOR

Balıkesir'in Marmara ilçesi Çınarlı kırsal mahallesi Mestanağa mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Marmara Adası merkezi ile Çınarlı kırsal mahallesi arasından bulunan Mestanağa mevkiinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Marmara Adası itfaiyesine bağlı birimler havadan ve karadan müdahaleye başladı. Helikopterle havadan yapılan müdahaleye yerden de arazözler eşliğinde yardım sağlanıyor. Aşırı rüzgar nedeniyle yayılan yangın için Çanakkale ve Keşan ile çevre illerden helikopter desteği istendi. Ormanlık alanda bulunan fıstık çamı ağaçları rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında zarar gördüğü yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.