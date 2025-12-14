Bursa'da feci kaza! 15 yaşında hayattan koptu
Bursa'da bir kaza meydana geldi. Bir otomobilin, başka bir otomobile arkadan çarptığı kazada 15 yaşındaki Furkan Altın hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
BURSA'DA FACİA GİBİ KAZA!
DHA'nın haberine göre kaza, saat 08.00 sıralarında Bursa-Balıkesir karayolunda meydana geldi. Balıkesir’den Bursa yönüne giden Süleyman Z. (51) idaresindeki otomobil, Mustafa K.’nin (28) kullandığı otomobile arkadan çarptı.
15 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Süleyman Z. kontrolündeki araçta bulunan Furkan Altın’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yaralanan sürücü Süleyman Z., ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.