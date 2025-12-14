Habertürk
        Son dakika: Bursa'da feci kaza! Genç çocuk hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Bursa'da feci kaza! 15 yaşında hayattan koptu

        Bursa'da bir kaza meydana geldi. Bir otomobilin, başka bir otomobile arkadan çarptığı kazada 15 yaşındaki Furkan Altın hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 12:18 Güncelleme: 14.12.2025 - 12:33
        Bursa'da bir kaza meydana geldi. Bir otomobilin, başka bir otomobile arkadan çarptığı kazada 15 yaşındaki Furkan Altın hayatını kaybetti.

        BURSA'DA FACİA GİBİ KAZA!

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 08.00 sıralarında Bursa-Balıkesir karayolunda meydana geldi. Balıkesir’den Bursa yönüne giden Süleyman Z. (51) idaresindeki otomobil, Mustafa K.’nin (28) kullandığı otomobile arkadan çarptı.

        15 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Süleyman Z. kontrolündeki araçta bulunan Furkan Altın’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Yaralanan sürücü Süleyman Z., ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
