Bursa'da inşaatı yeni tamamlanan binadaki dairenin tavanı çöktü
Bursa'da inşaatı yeni tamamlanan binada bir dairenin mutfağının asma tavanı çöktü. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı olayda o anlar dairenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
DHA'nın haberine göre olay; saat 06.30 sıralarında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan site içerisinde yapımı yeni tamamlanan dairede meydana geldi.
BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ
Dairenin mutfağının asma tavanı büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada uyuyan daire sakinleri panik yaşadı.
TAVANDAN SU AKTI
Tavanın çökmesinin ardından mutfağa tavandan su aktığı görüldü.
O ANLAR KAMERADA
Tavanın çökme anı daire içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
ASMA TAVAN ÇÖKTÜ
Görüntülerde önce bir su sesinin geldiği, ardından büyük bir gürültüyle asma tavanın çöktüğü görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.