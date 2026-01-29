Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bursa'da inşaatı yeni tamamlanan binadaki dairenin tavanı çöktü | Son dakika haberleri

        Bursa'da inşaatı yeni tamamlanan binadaki dairenin tavanı çöktü

        Bursa'da inşaatı yeni tamamlanan binada bir dairenin mutfağının asma tavanı çöktü. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı olayda o anlar dairenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 09:36 Güncelleme: 29.01.2026 - 09:36
        Bursa’da inşaatı yeni tamamlanan binadaki bir dairenin mutfağının asma tavanı çöktü. Olayda yaralanan olmazken, o anlar dairenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay; saat 06.30 sıralarında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan site içerisinde yapımı yeni tamamlanan dairede meydana geldi.

        BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ

        Dairenin mutfağının asma tavanı büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada uyuyan daire sakinleri panik yaşadı.

        TAVANDAN SU AKTI

        Tavanın çökmesinin ardından mutfağa tavandan su aktığı görüldü.

        O ANLAR KAMERADA

        Tavanın çökme anı daire içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

        ASMA TAVAN ÇÖKTÜ

        Görüntülerde önce bir su sesinin geldiği, ardından büyük bir gürültüyle asma tavanın çöktüğü görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #Bursa
