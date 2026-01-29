Gün Başlıyor - 26 Ocak 2026 (Habertürk Ekipleri Kritik Noktada, Bölgede Son Durum Ne?)

Yeni haftada hava nasıl olacak? Tel Aviv savaşa ne kadar yakın? Suriye'de çatışma mı uzlaşma mı? Habertürk ekipleri kritik noktada, bölgede son durum ne? Gün Başlıyor'u Murat Güloğlu sundu.