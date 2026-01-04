Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Yeni yıla girerken Galata Köprüsü üzerinde hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ettik. Bu, şunu gösteriyor Filistin yalnız değil." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "Pazartesi sayın Trump ile yine bir görüşmemiz olacak." açıklamasında bulundu