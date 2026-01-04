Habertürk
        Son dakika: Bursa'da lodos kabusu! Uçmamak için yere yattılar | Son dakika haberleri

        Bursa'da lodos kabusu! Uçmamak için yere yattılar

        Marmara ve Ege'de etkili olan kuvvetli lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bursa'da hızı 75 km'yi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorlanan bazı vatandaşlar düşmemek için yere yattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 12:26 Güncelleme: 04.01.2026 - 12:31
        Uçmamak için yere yattılar
        Bursa’da hızı saatte 75 kilometre hıza ulaşan lodos önüne geleni sürükledi. Bazı vatandaşlar uçmamak için yere kapanırken, bazıları direklere tutunup rüzgarın dinmesini bekledi. O anlar İHA kamerasına anbean yansıdı.

        Bursa’da sabah saatleri itibariyle etkili olan lodos akşam saatlerin kent merkezinde şiddetini yükseltti.

        75 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle kent merkezinde dışarıya çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Kimisi yere kapanıp, kimisi birbirine tutunup rüzgarın dinmesini beklerken, kimileri de rüzgarın karşısında duramayıp yere düştü.

        O anlar kameraya anbean yansırken, yetkililerden uyarılar peş peşe geldi. Bursa Valiliği zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarıda bulunmaması için açıklamada bulundu.

