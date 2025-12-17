Habertürk
        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Bursa'da TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü şoför koltuğunda sıkıştı

        Bursa'da TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü kabine sıkıştı

        İstanbul İzmir Otoyolu Bursa çevre yolunda dinlenme tesislerinin bariyerine çarpan kamyonun kabininde sıkışan sürücü Büyükşehir Belediye itfaiyesi ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 12:42 Güncelleme: 17.12.2025 - 12:47
        TIR'a arkadan çarptı kabine sıkıştı
        İstanbul İzmir Otoyolu Bursa çevre yolunda dinlenme tesislerinin bariyerine çarpan kamyonun kabininde sıkışan sürücü Büyükşehir Belediye itfaiyesi ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı.

        ''DAYAN'' DİYEREK TESELLİ ETTİ

        Kurtarma ekipleri demir yığınlarında sıkışan sürücüyü "dayan" diyerek teselli etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtarılan sürücünün kaburgasında kırıklar olduğu bildirildi.

        OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İHA'nın haberine göre kaza saat,10.30 sıralarında meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre,. İzmir yönüne giden Ahmet U. idaresindeki kamyon, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak dinlenme tesisi girişinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonun kabini yerinden koparak adeta hurda yığınına döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

        KIL PAYI KURTULDU

        Kaza sonucu kabin içinde sıkışan sürücü Ahmet U.'yu kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Demir yığınındaki Ahmet U.'ya ekipler "dayan" dediler. Takoz yardımıyla kurtarma için alan oluşturulup Ahmet U.'nun dışarı çıkması sağlandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki Ahmet U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        TRAFİKTE AKSAMALAR OLDU

        Kaza sebebiyle otobanda yoğunluk oluşurken, jandarma trafik ekipleri hummalı bir şekilde çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

