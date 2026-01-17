Üniversiteli gencin 'Batman' tutkusu

'Ankaralı Batman' olarak bilinen Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencisi Ali Efe Arslan (22), evini Batman teması üzerine inşa ettirip, her köşesine Batman kostümleri ve objeleri yerleştirdi. Batman'ın aracı gibi dizayn ettiği otomobiliyle sokaklarda gezen Arslan, ilgi görüyor. (DHA)