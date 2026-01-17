Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bursa'da yangın! Yatalak adam hayatını kaybederken kedisi de yanarak öldü | Son dakika haberleri

        Bursa'da yangın! Yatalak adam hayatını kaybederken kedisi de yanarak öldü

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde 4 katlı bir apartmanın birinci katında yalnız kalan yatalak adam ve kedisi yangında hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 15:21 Güncelleme: 17.01.2026 - 15:34
        Yatalak adam alev kapanında kaldı
        Bursa'nın Karacabey ilçesinde 4 katlı bir apartmanın birinci katında yalnız kalan yatalak adam ve kedisi yangında hayatını kaybetti.

        YANGINDAN ÇIKAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ

        Olay saat 14.00 sularında Saadet Mahallesi 192.Sokaktaki apartmanda yaşandı. Apartmanın birinci katında yalnız kalan Mehmet Çolak (52) yangından çıkamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile ambulans ve polis sevk edildi. Polisler yangında Çolak ve birlikte yaşadığı kedisinin öldüğünü belirledi.

        MAHALLEDE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

        Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, itfaiyenin raporunun ardından yangının çıkış sebebi belirlenecek. Yangın sebebiyle mahallede büyük panik yaşandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Üniversiteli gencin 'Batman' tutkusu

        'Ankaralı Batman' olarak bilinen Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencisi Ali Efe Arslan (22), evini Batman teması üzerine inşa ettirip, her köşesine Batman kostümleri ve objeleri yerleştirdi. Batman'ın aracı gibi dizayn ettiği otomobiliyle sokaklarda gezen Arslan, ilgi görüyor. (DHA)

        #Bursa
        #Son dakika haberler
