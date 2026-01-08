Habertürk
        Son dakika: Bursa Haberleri: Ortağı olduğu kereste fabrikasında elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

        Ortağı olduğu kereste fabrikasında elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

        Bursa'da bir kereste fabrikasında meydana gelen iş kazasında işyeri ortağı Mahmut Memiş hayatını kaybetti. Vinç kullanımı sırasında elektrik akımına kapılan Memiş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 17:31 Güncelleme: 08.01.2026 - 17:31
        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kereste fabrikasında tomrukları taşıdığı vincin elektrik kablosuna temas edince akıma kapılan iş yeri ortağı Mahmut Memiş (32) hayatını kaybetti.

        ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

        DHA'nın haberine göre olay, saat 13.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren kereste fabrikasında meydana geldi. İş yeri ortağı Mahmut Memiş, tomrukları kaldırmak için kullandığı vincin yönlendirme düğmesine bastığı sırada kablodaki elektrik akımına kapıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İşçiler tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen Memiş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Mahmut Memiş’in cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

