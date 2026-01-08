Ortağı olduğu kereste fabrikasında elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti Bursa'da bir kereste fabrikasında meydana gelen iş kazasında işyeri ortağı Mahmut Memiş hayatını kaybetti. Vinç kullanımı sırasında elektrik akımına kapılan Memiş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

