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TBMM Genel Kurulu’nda 2019 Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi ve 2017 Kesin Hesap Kanun Tasarısı kabul edildi. İHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanlığınca sunulan bütçe teklifinde, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 949 milyar 25 milyon 615 bin TL, özel bütçeli idarelere 73 milyar 771 milyon 848 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 6 milyar 536 milyon 982 bin TL ödenek verildiği kaydedildi.
Genel bütçe gelirlerinin 867 milyar 296 milyon 403 bin TL, özel bütçeli idarelerin 11 milyar 179 milyon 800 bin TL öz gelir, 63 milyar 704 milyon 956 bin TL Hazine yardımı olmak üzere 74 milyar 884 milyon 756 bin TL, denetleyici ve düzenleyici kurumların gelirleri 6 milyar 420 milyon 391 bin TL öz gelir, 116 milyon 591 bin TL Hazine yardımı olmak üzere 6 milyar 536 milyon 982 bin TL olarak tahmin edildiği belirtildi.
2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda 335 evet oyuyla kabul edildi.
2017 KESİN HESAP KANUN TASARISI KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 2017 Kesin Hesap Kanun Tasarısı kabul edildi.
Tasarıya göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe giderleri 659 milyar 558 milyon 969 bin TL, özel bütçeli idarelerin bütçe giderleri 99 milyar 655 milyon 39 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçe giderleri 3 milyar 941 milyon 504 bin TL olarak gerçekleşti.
2017 yılı merkezi yönetim kesin hesap gelir cetvellerinde, genel bütçenin gelirleri 610 milyar 259 milyon 4 bin TL, özel bütçeli idarelerin gelirleri 19 milyar 226 milyon 456 bin TL'si öz gelir, 87 milyar 144 milyon 782 bin TL'si Hazine yardımı olmak üzere toplam 106 milyar 371 milyon 239 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 4 milyar 203 milyon 879 bin TL'si öz gelir, 39 milyon 300 bin TL'si Hazine yardımı olmak üzere toplam 4 milyar 243 milyon 179 bin TL olarak gerçekleşti.
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