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Son dakika! ByLock operasyonu! 94 gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ByLock operasyonu kapsamında 94 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 67'si yakalandı

Son dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında Ankara'da itibaren gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 67 şüpheli yakalandı.

Gözaltı kararı verilen diğer FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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