"Bering Boğazı, Salish Denizi, Kuzey Denizi, Baltık Denizi, Güney Lantau, Corcovado Körfezi, Kuzey Batı Akdeniz, Helenik Bölge, İstanbul Boğazı, Büyük Set Resifi'nin aralarında bulunduğu 10 bölgede ölçümler yapılmış ve dünya literatürüne rapor olarak sunmuştur. Fakat uluslararası su yolu olma özelliğinde dünyanın en önemli koridorlarından biri olan Çanakkale Boğazı veri yetersizliği sebebiyle bu raporda yer almamıştır."

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Dr. Kuşku, "Bizler de bu hassasiyetleri değerlendirerek Çanakkale Boğazı'nın su altı ses verilerinin toplanması üzerine bilimsel çalışmalar başlattık. Bu çalışmaların sonucunda bazı verilere ulaştık. Daha önce bilim insanları tarafından dünyadaki denizlerde yapılan ölçüm ve değerlendirmelerden sonra su altı ses seviyesi 5 desibel ile 50 desibel arasında değişmekteydi. Çanakkale Boğazı'nda bu değer ortalama 59,8 desibel olarak ölçüldü. Yani üst sınırın 9,8 desibel üzerinde bir değerdir" ifadelerini kullandı.