Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika: Çanakkale Boğazı’nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı

        Çanakkale Boğazı’nda gemi trafiği, sis nedeniyle askıya alındı

        Çanakkale'de yoğun sis nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü olarak durduruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 08:24 Güncelleme: 22.01.2025 - 08:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale Boğazı'nda sis engeli
        ABONE OL

        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 06.17 itibariyle boğaz trafiği çift yönlü olarak geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.

        Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kız çocuğu korumaya alındı! Dayı tutuklandı!
        Kız çocuğu korumaya alındı! Dayı tutuklandı!
        Musk'ın tartışmalı 'Nazi' selamına tepki
        Musk'ın tartışmalı 'Nazi' selamına tepki
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Trump ABD'de doğanlara vatandaşlık verilmesini kaldırabilir mi?
        Trump ABD'de doğanlara vatandaşlık verilmesini kaldırabilir mi?
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        Nevzat ile Narin aynı fotoğraf karesinde
        Nevzat ile Narin aynı fotoğraf karesinde
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        ABD-Meksika sınırında "ulusal acil durum"!
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Yangın faciasında iki aile hayatını kaybetti
        Yangın faciasında iki aile hayatını kaybetti
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        Kartalkaya'da pes dedirten görüntü
        Kartalkaya'da pes dedirten görüntü
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması!
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması!
        "Puan vermemesi gereken maçlarda puan verdi"
        "Puan vermemesi gereken maçlarda puan verdi"
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları