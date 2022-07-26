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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Çanakkale'de anız yangını ormana sıçradı!
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Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de anız alanında başlayan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı

Son dakika: Çanakkale'de anız yangını ormana sıçradı!
Çanakkale'de anız yangını ormana sıçradı!
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AA

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, anız alanında başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

AA'da yer alan habere göre Yeniceköy Göleti yakınlarındaki Köylü köyündeki anız alanında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık ve makilik alana sıçradı.

Yangının söndürülmesi için 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personelle karadan müdahale ediliyor.

Bölgedeki köylüler de yangının kontrol altına alınması için destek veriyor.

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