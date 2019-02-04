Çanakkale'nin Ezine ilçesinde geçen cumartesi günü iddiaya göre, derede suya kapılan otomobil içinde oldukları ileri sürülen 4 çocuk için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son gelen habere göre, derede kaybolan otomobil bulundu. Kaybolan 4 çocuktan ise haber yok.

İddiaya göre, derede suya kapılan otomobil içinde oldukları ileri sürülen 4 çocuk için arama kurtarma çalışmaları 3'üncü gününde de devam etti. Dünkü çalışmalar akşam havanın kararmasının ardından durduruldu. Bu sabah bölgeye gelen ekiplerin son kontrolleriyle birlikte çalışmalara başlandı.

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