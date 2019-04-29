İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 21.02'de Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 9.28 kilometre açığında ve 6.97 kilometre derinlikte meydana geldi.

Sarsıntı Çanakkale ve Balıkesir'in ilçelerinden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 29 Nisan'da meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.04.29 21:18:42 37.6655 37.4662 19.5 -.- 2.0 -.- KOSUKLU-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel 2019.04.29 21:16:57 39.3990 26.2985 14.6 -.- 1.8 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.04.29 21:14:47 39.3973 26.3037 11.8 -.- 2.2 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.04.29 21:08:19 39.3852 26.3108 8.1 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.04.29 21:06:47 39.3990 26.3275 7.9 -.- 2.1 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.04.29 21:02:43 39.3965 26.3267 12.0 -.- 4.5 4.2 EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.04.29 15:07:29 34.4168 35.9168 9.0 -.- 3.6 3.9 DOGU AKDENIZ İlksel 2019.04.29 13:47:32 39.0310 26.0833 8.7 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.04.29 12:47:06 37.3890 34.5993 13.4 -.- 1.5 -.- MADENKOY-ULUKISLA (NIGDE) İlksel 2019.04.29 12:35:09 35.7648 27.1785 5.0 -.- 3.6 3.8 AKDENIZ İlksel 2019.04.29 12:16:25 37.2403 28.1688 0.0 -.- 2.0 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel 2019.04.29 12:01:07 36.1505 33.5378 0.0 -.- 1.4 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel 2019.04.29 11:57:16 37.2415 28.2072 0.0 -.- 1.7 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel 2019.04.29 11:55:27 37.9260 41.0695 24.0 -.- 2.2 -.- DIKTEPE-BISMIL (DIYARBAKIR) İlksel 2019.04.29 11:22:02 35.5775 32.0350 6.2 -.- 3.1 3.2 AKDENIZ İlksel 2019.04.29 09:51:49 35.3615 27.7587 18.8 -.- 3.1 3.2 AKDENIZ İlksel 2019.04.29 09:47:10 35.5758 28.4493 9.3 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.04.29 09:35:05 39.0077 26.0512 11.1 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.04.29 08:38:58 40.2240 25.1220 25.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.04.29 08:25:16 38.7860 38.1162 3.6 -.- 2.9 -.- KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel 2019.04.29 08:13:47 35.2865 27.7678 2.0 -.- 2.6 2.6 AKDENIZ İlksel 2019.04.29 08:00:30 35.3960 27.7638 8.9 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ İlksel 2019.04.29 07:53:49 35.3318 27.7972 11.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel