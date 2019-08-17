Çok sayıda yaralı var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika: Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Son dakika: Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Çok sayıda yaralı var

Kaza, sabah saatlerinde, Karabiga kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen, Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. 

BELEDİYE BAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA


Çanakkale'nin Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale- İstanbul seferinin yapıldığı yolcu otobüsünün, Karabiga beldesindeki Kaldırımbaşı kavşağında devrildiği kazayla ilgili açıklama yaptı. Olay yerine gelip, bilgi alan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hepimize geçmiş olsun. Yağışlı hava sebebiyle kaygan zeminde yaşanan kaza sonucu 26 vatandaşımız hastaneye sevk edildi. 1 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun, geçmiş olsun" dedi.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi! KALDIRILIYOR! Rize'de Ayder Yaylası'nda salıncak furyası sonrası harekete geçiliyor - HABERLER
GÜNDEMAyder'de salıncak furyası için harekete geçiliyor
POMEM öğrenci alımı son başvuru ne zaman? 2019 POMEM polis alımı başvuru nasıl yapılır?
GÜNDEMPOMEM öğrenci alımı son başvuru ne zaman?
İngiliz sevgilisini bıçaklayan firari aşçı, İzmir'de yakalandı
GÜNDEMHavalimanı romantiği yakalandı!
KYK yurt başvurusu 2019 ne zaman? E-Devlet ile Yurt Başvuru ekranı
GÜNDEMKYK yurt başvurusu 2019 ekranı
Deprem senaryoları hazırlayan bilim insanı Prof. Dr. Mustafa Erdik konuştu!
GÜNDEMDeprem senaryoları hazırlayan bilim insanından ...
Türkiye'nin son 119 yıllık istatistikleriyle deprem gerçeği
GÜNDEM119 yıl böyle geçti! İşte her şeyi anlatan grafik
E-kayıt nasıl yapılır? Üniversite e kayıt son başvuru tarihi ne zaman?
GÜNDEME-kayıt nasıl yapılır?
Okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB takvim
GÜNDEMOkullar ne zaman açılıyor?
GELDİ! İstanbul'da sağanak yağış başladı! Yağmur ne kadar sürecek?- Son Dakika HABERLER
GÜNDEMBu haberi okumadan dışarı çıkmayın!
17 Ağustos! Bütün ailesini kaybetti! 20 yıl sonra bakacak bir fotoğrafları bile yok - HABERLER
GÜNDEMBütün ailesini kaybetti! 20 yıl sonra bakacak bir ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X