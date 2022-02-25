"RUSYA SİVİLLERİ VURUYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya askeri ve sivil hedefleri vuruyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın sabahın erken saatlerine kadar füze vuruşlarına devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Rusya füze vuruşlarına yerel saatle sabah 04.00'te yeniden başladı. Rus birlikleri birçok yönde ilerlemeyi durdurdu" dedi.

Zelenskiy, "Rusya askeri ve sivil hedefleri vuruyor" açıklamasında bulundu.

"YAPTIRIMLAR YETERLİ DEĞİL"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, dün akşam ABD ve Avrupa'nın açıkladığı yaptırımlara yönelik "yeterli değil" yanıtını verdi.

Rusya'da protestolara katılan Rus vatandaşlarına da seslenen Zelenskiy “Bu gece kahraman şehir Kiev'deki yerleşim alanlarını bombalamaya başladınız, 1941’taki gibi. Protestoya gelen tüm Rus vatandaşlarına şunu söylemek istiyorum: Sizi duyduk, bize inanmaya başladınız. Bizim için savaşın. Savaşla savaşın" dedi.

"DÜŞMANIN BİR NUMARALI HEDEFİYİM"

Zelenskiy bir önceki açıklamasında Ukrayna ordusunun ülkenin neredeyse tamamını koruduğunu belirterek, "Bu da başkente güven veriyor. Öncü verilere göre, 137 tane kahramanımızı, vatandaşımızı kaybettik. Asker ve sivil." ifadesini kullandı.

Hükümet merkezinde kalarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Zelenskiy, "Aldığımız bilgilere göre düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi. Ailem ise iki numaralı hedef. Devlet başkanını yok ederek Ukrayna'yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar." ifadesine yer verdi.