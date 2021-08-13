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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 'Çarpıcı' tehlike başka mahalleye sıçradı!
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Çarpıcı tehlike! Başka mahalleye sıçradı, tek tek çalıyorlar

İstanbul Sultangazi'de yaşanan ve bölge halkını tedirgin eden tehlike, 50. Yıl Mahallesi'nden sonra başka bir mahalleye daha sıçradı. Orhangazi Caddesi'nin ardından 1. Cebeci Caddesi'nde de aydınlatma direklerinin sigorta kapakları çalındı. Direklerin açıkta kalan kabloları vatandaşları ve esnafı korkutuyor. Kablolar, özellikle çocuklar ve hayvanlar için büyük tehlikeye oluşturuyor...

Son dakika: 'Çarpıcı' tehlike başka mahalleye sıçradı!
'Çarpıcı' tehlike başka mahalleye sıçradı!
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İHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde dün 20 aydınlatma direğinin sigorta kısmında bulunan kapakları çalındı. Vatandaşların ihbarıyla harekete geçen belediyenin şikâyette bulunduğu olay, Cebeci Mahallesi'nde de yaşandı. İlçenin işlek caddelerinden olan 1. Cebeci Caddesi üzerinde bulunan aydınlatma direklerine ait sigorta kapaklarının da çalındığı ortaya çıktı. Cadde üzerinde bulunan birçok direğin kapaklarının tamamen sökülerek çalındığı bazılarının ise zorlanarak alınmaya çalışıldığı fakat başarılı olunamadığı görüldü.

VATANDAŞLAR VE ESNAF TEPKİLİ

Cadde üzerinde esnaflık yapan Ömer Karabulut, "Bu cadde işlek bir cadde ve Allah muhafaza direklerdeki kapaklar çalınınca kablolar ortaya çıkıyor ve bizim endişelendiğimiz konu çocukların bu kablolara dokunarak kendilerine zarar vermesidir. Anlamadığımız konu ise çalınan bu kapakların kâr güdümlü bir şey olmaması bundan ne kazanıp elde edebilirler yaptıkları anlamsız bir şey üzgünüz böyle şeyler olduğu için keşke olmasa" dedi.

'YANLIKŞILKA BİR ÇOCUK DOKUNSA VAHİM BİR DURUM YAŞANABİLİR'

Ali Yavuz isimli vatandaş ise, "Bu direklere ait kapaklar daha öncede çalındı. Kağıt ve hurda toplayanlar çalmış olabilir. Bunları söküp satıyorlar. Ancak bu durumu kimse takip etmiyor. Yanlışlıkla bir çocuk elini soksa daha büyük vahim bir durum yaşanabilir. Ancak o zaman gündeme gelir şimdi onların yerine plastik kapak takıyorlar inşallah bu durum düzelir ve bir daha çalmazlar" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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