Çavuşoğlu'nun sözlerinden satır başları:

"Çevremizdeki bölgeler ve siyasal ortam müthiş bir değişim yaşamakta. Soğuk Savaş'ı takiben ortaya çıkan tek kutupluluk kısa sürdü. Belirsizlik her yerde hakim. Ekonomik güç mücadelesi krizleri körüklüyor. Küresel barış, refah ve istikrar için tesis edilen kuruluşlar etkisiz. Ülkemize yönelik riskler ve tehditler var. Riskleri fırsata dönüştürmek lazım. Bu ortamda muhtelif senaryoları hesaba katan, krizlere çözüm üreten bir dış politikamız var. Önümüzdeki birkaç yıl çok önemlidir. Dış politikanın çıpası milli ve evrensel değerlerdir. Devletimizin temel ilkeleri ve milletimizin iradesi bellidir.

Türkiye ve Türk milleti dik durmuş, milli gücünü hep haklının yanında kullanmıştır. 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde Avrupa'nın ilk etnik temizlik girişimini Kıbrıs'ta Türkiye durdurmuştur. Dünyada 70 milyondan fazla insan evini terk etmişken, bu konuda zorluklara göğüs geren Türkiye olmuştur.

Kıta sahanlığımızda faaliyetlere başlayan Fatih sondaj gemisinden sonra, Yavuz sondaj gemimiz de çalışmalara başladı. Bizim isteğimiz zenginliklerin hakça paylaşılması. Siyasi bir örgüt olan Avrupa Birliği mahkeme gibi hareket edemez. Kıbrıs bizim milli davamızdır. Hiçbir çözüm modelini dışlamıyor, herhangi bir modeli de dayatmıyoruz. Yunanistan'ı bölgede tüm konularda kazan-kazan ilkesi çerçevesinde bir ortak olarak görmek istiyoruz. Gelin halklarımızın refahı için birlikte çalışalım. Bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir. Bizimle işbirliği zemininde buluşun, herkes kazansın"