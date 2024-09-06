Cumhuriyet Halk Partisi Tüzük Kurultayı başladı. CHP lideri Özgür Özel, kurultayda açıklamalarda bulundu.

Ankara'da ATO Congresium'da saat 11.15'te başlayan kurultayın ismi de İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı olarak açıklandı.

"İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" adıyla başlayan tüzük kurultayına, delegeler, milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Altan Öymen ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve belediye başkanları katıldı. Kurultaya davet edilen önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı.

Kurultaya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorusu üzerine, "İyi bir kurultay olsun, hep beraber tüzüğü tartışalım. Partimize, partimizin geleceğine, demokrasimize hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.

Ardından Kurultay Başkanlık Kurulu Seçimi yapıldı, 2 Başkan Yardımcısı ve 6 Yazman seçildi. Devamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açılış konuşması yapıyor. Kurultayın gündemi, Kurultay Tüzük Komisyonu'nun oluşturulması, Program Komisyonu'nun oluşturulması, tüzüğün değiştirilmesi konusunda komisyonca hazırlanan raporun görüşülmesi ve oylanması ile devam edecek.

Merkez ve yerel yönetim konularının da gündeme geleceği çalıştayda, küresel gelişmeler de ele alınacak. Çalıştaya, Sosyalist Enternasyonal'in fikir tartışmalarını ve politika çalışmalarını yürüten komitesi de katılacak. Sosyalist Enternasyonal Komitesi'nin hazırlayacağı Ankara Deklarasyonu, kurultay delegeleri tarafından kurultayın kapanışında oylanacak.

Aktif bir dış politika yürütmeye söz verdik. Türkiye'de ana muhalefet partisiyiz ama yurt dışına çıktığımızda Türkiye'nin partisiyiz demeye devam ettik. Gazze'deki zulme karşı 120 siyasi akrabamıza İsrail'in zulmüne karşı Filistin'i tanımalarını istedik. Elime aldığım her mikrofonda Filistin'in haklı davasını savundum. STK'larla daha çok temas kuran bir CHP olması gerektiğini söyledik. İşçi temsilcileri ile daha çok temas ettik. Nerede bir STK veya meslek kuruluşu sesini yükseltiyorsa o sesi ilk biz duyduk.

CHP lideri Özel, kurultayda açıklamalarda bulundu: "Çok hak ettiğimiz bir seçimi maalesef kaybettik. Toplumda büyük bir umutsuzluk dalgasına düşen bir hal vardı. Gençler artık hayal kuramayacak mıyız diye bizden hesap soruyordu. Biz de artık hiçbir şey olmamış gibi davranmadık davranamazdık. Bizim kurultayımız liderlerden talimat alan kurultaylar değildir.

CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül Pazartesi günü ise Anıtkabir ziyareti yapılacak. Aynı gün Devlet Mezarlığı, Karşıyaka Mezarlığı ve Cebeci Mezarlığı ziyaret edilecek.

"SIRF İTTİFAK YAPMAK İÇİN OLMADIK TAVİZLER VERMEDİK"

Partimizin yerel seçimlerdeki başarısında kendilerine kariyer yapmak isteyenler oldu. Bir damla bu partide ter damlatmamışlar ki, o kişileri bulundukları çukurda bırakıp yolumuza baktık. 2024 seçimlerini ittifaksız kazanamayacağımıza inananlar çoktu. İttifakı reddeden bir parti olmadığımız gibi sırf ittifak yapmak için olmayacak tavizler vermedik. Bu örgütün hakkını kimseye yedirmedik. İttifakın partilerle yapılmayacağını milletin kendisiyle yapılacağını gördük. Türkiye İttifakı'nı hep birlikte meydan meydan büyüttük. Bu ittifakı hep birlikte büyüttük. Yerel seçimlerde adaylarımızı belirlerken kadınların, gençlerin ve bilimin gücüne inandık. Sadece halkın gündemini konuştuk. 7 bölgede 412 belediye kazandık.

47 yıl sonra partimizi yüzde 38 oyla birinci parti yaptık. CHP Türkiye'nin birinci partisidir. Biz yerel seçimleri sokağın sesini duyarak kazandık. Sokağın sesini duyamadan siyaset yapılamazdı. 255 bin anketle adayları sahada takip ettik. Siyaset sokağın sesini duyma sesidir. O ses birbirinizle kavga etmeyin birbirinizle kapışmayın diyordu. 31 Mart öncesi düşmediğimiz tuzağa bundan sonra da düşmemeliydik.

"GÖRÜŞMELERİMDE HALKIN SORUNLARINI DİLE GETİRDİM"

Erdoğan'ı partisinde ziyaret ettim, kendisini genel merkezimizde kabul ettim ağırladım. Tüm liderlerle görüştüm görüşmeye devam ediyorum. Yaptığım her görüşmede halkın sorunlarını dile getirdik. Emeklinin sorununu asgari ücretlilerin sorunlarını çözmelerini istedim. Can Atalay'ın AYM kararına rağmen Meclis'te yemin edememesini dile getirdim. Emine Şenyaşar'a randevu verilmesini, yüreğindeki yangının hafifletilmesini istedim. Ayşe Ateş'e randevu verin sesini dinleyin dedim. Tüm bu süreçleri şeffaflıkla aktardım. Yanımda büyükelçimizin tuttuğu notları bir sonraki genel başkanımıza iletilmek üzere partimizin kasasına bıraktık. Yapılan görüşmeler milletin derdini tasasını ifade etme, bu görüşmelerden sonuç alınamazsa mücadele etme tutumudur.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Yarın bir sihirli değnek bu iktidarın başına değerse, geçmişteki hatalarını telafi eder yeni hatalar yapmazlarsa o zaman yeni anayasa söylemine CHP kulak kabartabilir.

"ESKİ EZBERLERLE MUHALEFET YAPILAMAZ"

Yapmamız gereken toplumla birleşe birleşe iktidara yürümektir. Bu süreci zaman zaman bir mücadele yoksunluğuna bağlayanlar oldu. İktidara yürüyen parti eski ezberlerle muhalefet yapamaz. İktidara yürüyen parti demek bir yandan vatandaşı harekete geçirmek bir yandan iktidarı müzakereye mecbur bırakmaktır. Bir vizyon önermeye görevli olan parti iktidara aday olan partidir. İktidar başarısız olursa geliriz, biz iktidar oluruz diye beklersek daha çok bekleriz. Bunun için CHP bugün burada.

"DEĞİŞİMİ KİŞİLERE İNDİRGEMEK HAKSIZLIKTIR"

Biz değişimi kişilere indirgeyecek olursak bu hem haksızlık hem de vefasızlıktır. Değişimi kişilerin değişimden ibaret görmedik görmeyeceğiz. Bu değişimin altını doldurmanın gerektiğini söylemiştik. Bugün değişimin altını doldurmak için tam anlamıyla hem tüzüğümüzü hem programımızı ele alacağımız bir süreci hep birlikte olgunlaştırmak durumundayız. Öte yandan genel başkan dahil hepimiz ön seçime girip örgütten onay ve destek alacağız."