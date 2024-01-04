Son dakika haberi CHP'den Can Atalay çağrısı
CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı üzerine TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı
Giriş: 04.01.2024 - 17:41 Güncelleme: 04.01.2024 - 19:24
CHP, Yargıtay’ın AYM hükmüne rağmen Can Atalay hakkında verdiği karar gerekçesiyle TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı.
CHP'DEN MİTİNGE DAVET
Özgür Özel "14 Ocak Pazar günü 'Geleceğimize sahip çıkıyoruz' dediğimiz büyük miting için saat 13.00'de tüm vatandaşlarımızı, siyasi partileri, STK'ları, geleceğe sahip çıkmak isteyen herkesi Tandoğan´a davet ediyorum." dedi.