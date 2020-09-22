CHP heyeti ile Şentop bir araya geldi! Gündem: Enis Berberoğlu

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CHP'li Engin Altay, TBMM Başkanı Şentop ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yaptı.

Görüşmeye ilişkin bilgi veren Altay, "Bugün saat 14.30'da TBMM Başkanı Sayın Şentop'u ziyaret ettik. Görüşmemiz yaklaşık 1 saat sürdü. Hukuk normlarını konuştuk. Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile verdiği karar böyle görüşmeyi zaruri kılmıştı. Anayasa Mahkemesi'nin bunun hak ihlali olduğunu ve milletvekilliği görevinin de alıkonulduğunu tayin ve tespit etti" ifadelerini kullandı.

"Hem Anayasa Mahkememizin verdiği bu hak ihlali kararı ile yazacağı gerekçe bundan sonra ne olacağı için tarihi önem taşıyor" diyen Altay, "Mahkemenin de vereceği karar çok önemli. Yargıtay'ın konuyu hızlı bir şekilde ele alması da bu mağduriyetin giderilmesi bakımından çok önemli olacağını düşünüyoruz" dedi.

Engin Altay sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Verilen kararın hükümsüz olduğu çok nettir. Bunun telafisi noktasından mekanizmanın nasıl çalışacağı konusunda ilki yaşayacağız. Usul ihdası bakımından Enis Berberoğlu'nun Meclis'teki görevine başlaması noktasında çeşitli şekil şartları ve usuller mümkündür. Bunun en makul olanı TBMM Başkanı'nın Enis Berberoğlu'nu göreve davet etmesidir. Kararın Meclis'te okunarak kararın düşürülmesidir. Geciken adalet adalet değildir. Enis Berberoğlu'nun bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesidir. Biz Sayın Başkanı menfi görmedik. İnce eleyip, sık dokumasına da itirazımız olmaz. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı sonrası bir daha bir araya gelmemiz gerekecek."