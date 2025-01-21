CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma hakkında X hesabından paylaşım yapan CHP'li Mertcan Üreten gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada; "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından re'sen soruşturma başlatılmasından sonra twitter ve benzer platformlarda aynı şekilde paylaşım yapanlardan CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten gözaltına alınmıştır" denildi.