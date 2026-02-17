Canlı
        Son dakika: CHP'li Murat Emir ve Gökhan Günaydın'ın dosyaları Meclis'te | Son dakika haberleri

        CHP'li Murat Emir ve Gökhan Günaydın'ın dosyaları Meclis'te

        CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ile Gökhan Günaydın'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Meclis'e sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 11:18 Güncelleme: 17.02.2026 - 11:18
        CHP'li Emir ve Günaydın'ın dosyaları Meclis'te
        TBMM Başkanlığına, CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ile Gökhan Günaydın'ın dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

        Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.

        Karma Komisyona, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın dosyaları sevk edildi.

