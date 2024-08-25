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        Haberler Gündem Son dakika: CHP'li Tuncay Özkan hakkında soruşturma

        CHP'li Tuncay Özkan hakkında soruşturma

        CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sözlerine peş peşe tepkiler geldi. Bakan Tunç, Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.08.2024 - 21:53 Güncelleme: 26.08.2024 - 00:23
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        CHP'li Tuncay Özkan hakkında soruşturma
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin bağrında yetişmiş bir lider olduğunu vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

        "Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum."

        İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: ÇİRKİN İFADELERİNİ KENDİSİNE İADE EDİYORUZ

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

        Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeler kullanan, cunta zihniyetli, vesayet kırıntısı Tuncay Özkan adlı şahıs ve onun gibiler şunu çok iyi bilsin! Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız değildir. Sayın Cumhurbaşkanımıza hem devletimizin başı hem davamızın lideri olarak her daim sahip çıkmak, onun hukukunu gözetmek boynumuzun borcudur! Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türden hakaretin ve kötülüğün bedeli gerek hukuk önünde gerekse de siyaseten elbette ödetilir. Bu ahlaksızca yaklaşımı kınıyor, söz konusu vesayet artığı şahsın çirkin ifadelerini kendisine aynen iade ediyoruz."

        İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: ŞİDDETLE KINIYORUM

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

        Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir milletvekilinin, ömrünü ülkesine ve milletine adayan Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında terbiye sınırlarını aşan ifadeler kullanması, o zatın içindeki çirkinlikleri gün yüzüne çıkarmaktadır." ifadesini kullandı.

        "Cumhurbaşkanımıza hakaret edenlerin ortak yönlerini aziz milletimiz çok iyi bilmektedir." değerlendirmesinde bulunan Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Birileri iftira peşinde koşadursun. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Ahlak dışı ve haddini aşan sözlerin sahibi milletvekilini şiddetle kınıyorum."

        AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ÇİRKİNLİK ABİDESİ SÖZLER

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

        Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

        "Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanı'mıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur. Bu CHP milletvekilinin, Cumhurbaşkanı'mıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP'nin sorunudur."

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        HAMZA DAĞ: ERDOĞAN'DAN ÖYLE BİR TOKAT YEDİLER Kİ SIRÇA KÖŞKLERİNDEN DE KOVULDULAR

        CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a bir yanıt da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.

        Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verd:

        Hakaret, yalan ve iftira ile seçim kazanamadılar. Recep Tayyip Erdoğan'dan öyle bir tokat yediler ki sırça köşklerinden de kovuldular. Şimdi "Milletin Adamına" dil uzatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. Dilini içeri sok, sana buradan su veren de olmaz kemik atan da.

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