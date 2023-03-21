Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu: Finansal ve demokratik istikrarı getireceğiz
ABONE OL

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Finansal ve demokratik istikrarı getireceğiz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda, "Bakın, açık konuşalım. Oradaki hedef başı kapalı genç muhafazakar kadınlardır. Genç kadınları ezmek istiyorlar. Onları kontrol altına almak istiyorlar. Evet, dehşetle izliyoruz onları ve evet bunların hepsi, üzülerek ifade edeyim, gerçek" dedi. "Peki biz ne için birleşiyoruz" diyen CHP lideri, "Neyi kazanmanın peşindeyiz? Tayyip Erdoğan'a karşı mı birleşiyoruz? Bu kadar emeği, bu kadar küçük bir hedef için mi harcayacağız? Yok öyle bir şey..." diye konuştu

Son dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu: Finansal ve demokratik istikrarı getireceğiz
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Açık yaraları kapatacağız. İnsanların yaşam sevincini geri vereceğiz. Dezavantajlı grupları, dezavantajlı olmaktan çıkaracağız. Doğru yerlere yatırım yapılmasını sağlayacağız. Finansal ve demokratik istikrarı getireceğiz" dedi:

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Saat 22.00'de burada buluşalım" diye seslendiği videoyu sosyal medya hesabından yayımladı. Kılıçdaroğlu, videoda "Birleşeceğiz ve kazanacağız. Ama kime karşı?" dedi.

"KADINLARIN EN BASİT KAZANIMLARINI ÇÖPE ATMAYA KALKIŞIYORLAR"

"Birleşeceğiz ve kazanacağız. Ama kime karşı?" başlığı ile yayınladığı videoda Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde onarıcı, telefi edici bir dil kullanıp geleceğin yeni nesil liderlerine ortamı hazırlayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bu akşam bir konuyu netleştirmek adına sizleri evime davet ettim. Asıl konuya geçmeden önce, seçim yaklaştıkça giderek artan tuhaf bir duruma dikkatinizi çekmek istiyorum. Saray iktidarı ve onunla yola çıkanlar, kadınların en temel haklarını birkaç oy için pazarlık meselesi yapmaya hazır olduklarını gösterdiler. Kadınların en basit kazanımlarını çöpe atmaya kalkışıyorlar.

"GENÇ KADINLARI EZMEK İSTİYORLAR"

Bakın, açık konuşalım. Oradaki hedef başı kapalı genç muhafazakar kadınlardır. Genç kadınları ezmek istiyorlar. Onları kontrol altına almak istiyorlar. Evet, dehşetle izliyoruz onları ve evet bunların hepsi, üzülerek ifade edeyim, gerçek.

"NEYİ KAZANMANIN PEŞİNDEYİZ?"

Şimdi gelelim asıl meseleye. Biliyorsunuz, birleştire birleştire ülkeyi, kazanan bir oyuncu haline getirmeye çalıştığımı. Uzun süredir anlatıyorum. Peki biz ne için birleşiyoruz, neyi kazanmanın peşindeyiz? Tayyip Erdoğan'a karşı mı birleşiyoruz? Bu kadar emeği, bu kadar küçük bir hedef için mi harcayacağız? Yok öyle bir şey...

"ASIL ANA HEDEFİMİZ ÇOK DAHA BÜYÜK"

Evet bizim demokrasimiz, ekonomimiz, adalet sistemimiz ve özgürlüklerimiz ağır bir Erdoğan tehdidi altında. Bu zaten uzun yıllardır böyle ancak herhalde bu yaşımda bu ülkeye bırakacağım miras, bu kadar küçük olmasa gerek. Erdoğan'ı göndereceğiz. Bunu hep söylüyorum zaten. Bu hedeflerimizin en kolayı ama bizim asıl ana hedefimiz çok daha büyük. Biz rekabetçi bir Türkiye inşa edecek şartları oluşturacağız. Bugün sistemik bir teknolojik rekabet çağında yaşıyoruz. Bakmayın siz Türk'ün Türkiye propagandasına İletişim Başkanlığının çöpe attığı milyarlara biz dünyayla rekabet etmiyoruz.

"MUTLU MUSUN SEVGİLİ VATANDAŞLARIM?"

Sevgili dostlar, rekabette iyi olup olmadığımızı tek bir kriter gösterir. Kazanıyor musun? Kaybediyor musun? Bu da iki şekilde anlaşılır. Yeni bir refah seviyesi yaratabiliyor musun? Bu refaha tam bir barış nesli yaratarak ulaşabiliyor musun? Rekabette kazanıyorsanız milletinizin standardı alım gücü, huzuru, mutluluğu artar. Seninki artıyor mu sevgili milletim? Sevgili halkım. Mutlu musun sevgili vatandaşlarım? Sevgili yurttaşlarım.

"TÜRKİYE YILLARDIR ENERJİSİNİ İÇ SORUNLARINA HARCADI"

Öyle boş propagandalarla manipüle edilmesine asla izin vermeyin. Biz maalesef rekabette zayıfız. Evet açık konuşalım. Bu problemler Erdoğan'la başlamadı. Ancak Erdoğan'la ayyuka çıktı. Çünkü Türkiye yıllardır enerjisini iç sorunlarına harcadı. Darbeler gördü. Ekonomik krizler gördü. Kutuplaşmalar gördü. Ayrımcılık gördü. Çeteler gördü. Terör gördü.

"DÜNYADAN HAK ETTİĞİMİZ PAYI ALAMADIK"

Birbirimizle didişe didişe rekabetçi olmaktan çıktık. Dünyadan hak ettiğimiz payı alamadık. Yani hepimizi birleştirmesi gereken asıl mesele şudur. Dünya ile rekabet etmek ve kazanmak ve hakkımız olanı almak. Türk'ü, Kürt'ü, Sünni'si, Alevi'si, başı açığı, başı kapalısı, solcusu, sağcısı bu müşterekte birleşmeli. Daha iyi bir yaşam müştereğinde hakkını alma müştereğinde buluşmalı. Ben bunun için Millet İttifakı'nın adayı seçildim.

"DEVLETİ TOPARLAYACAĞIZ"

Ben onarıcı, telafi edici, birleştirici, kucaklayıcı liderlik yapıp, asıl geleceğin yeni nesil liderlerine ortamı hazırlayacak kişiyim. Ben bundan sonra geleceklerin siyasi geleceği için taşları doğru döşeyecek kişiyim. Millet İttifakı olarak önce toplumu güçlendireceğiz. Devleti toparlayacağız. Açık yaraları kapatacağız. İnsanların yaşam sevincini geri vereceğiz. Dezavantajlı grupları, dezavantajlı olmaktan çıkaracağız. Doğru yerlere yatırım yapılmasını sağlayacağız. Finansal ve demokratik istikrarı getireceğiz.

"ÜLKEMİZİ RAYINA SOKACAĞIZ"

Yani özetle ülkemizi rayına sokacağız. Ki bizden sonraki liderler ayaklarını yere sağlam basıp üzerinde güvenle yürüyebilecekleri sağlıklı bir zemine sahip olsunlar. Ve ben sonrasında da torunlarımla ilgilenmek üzere emekli olacağım. Bu kadar basit. Çünkü benim çözmem gereken çok önemli sorunlar var. Bunu da ancak gelecekle ilgili bireysel siyasi emelleri olmayan bir lider yapabilir. Evet. Birleşe birleşe kazanacağız sevgili vatandaşlarım. Ama dünyaya karşı kazanacağız. Asıl elli yıldır rekabet etmemiz gerekenlere karşı kazanacağız. Ve sonunda ülkemizin yönü oraya dönecek. Herkes müsterih olsun."

BİLEKLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Balkan coğrafyasında baharın gelişini kutlama geleneklerinden biri olan &quot;marteni&ccedil;ka&quot; bilekliği, baharın ilk ayı olan mart ayının başlamasıyla bileklere takıldı. / AA
Balkan coğrafyasında baharın gelişini kutlama geleneklerinden biri olan "marteniçka" bilekliği, baharın ilk ayı olan mart ayının başlamasıyla bileklere takıldı. / AA

Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı videoda taktığı, bir Balkan geleneği olan marteniçka bilekliği dikkat çekti.

Marteniçka, mart ayının gelmesiyle gündem olan marteniçka bilekliği, Balkan ve Trakya coğrafyasında, 1 Mart'tan itibaren takılan bileklik ve süslemelere verilen isimdir. Marteniçka, Türkiye'ye gelen Balkan göçmenlerinin etkisiyle her sene kutlanan bir bahar geleneğidir.

AIRFRYER NEDİR?

Kılıçdaroğlu’nun bir süredir mutfağından yaptığı çekimler sosyal medyada gündem olurken son videodaki fark da konuşuldu. Kılıçdaroğlu ailesinin mutfaklarına aldığı airfryer sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

RESİMLİ NEVRUZ BAYRAMI MESAJLARI 2023 | En güzel, kısa, uzun ve resimli 21 Mart Nevruz Bayramı kutlama mesajları ve sözlerini gönderin
GÜNDEM Nevruz Bayramı mesajları ile sevdiklerinizi mutlu ...
Son dakika haberleri: Mersin'de annesi ve eşini öldürdü! Akılalmaz gerekçe!
GÜNDEM Annesi ve eşini öldürdü! Akılalmaz gerekçe!
Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Bugün hava nasıl olacak?
GÜNDEM Bugün hava nasıl olacak?
Antalya'da bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı
GÜNDEM Bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı
Balıkçılık ile ilgili araştırma komisyonu kurulacak
GÜNDEM Balıkçılık ile ilgili araştırma komisyonu kurulacak
Uşak'ta TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
GÜNDEM Uşak'ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Afet Yeniden İmar Fonu'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de
GÜNDEM Afet Yeniden İmar Fonu'na ilişkin kanun Resmi ...
Diyanet ile adım adım teravih namazı kılınışı: Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dua ve sureler okunur?
GÜNDEM Teravih namazı kılınışı
YKS 2023 son başvuru tarihi ne zaman? 2023 Üniversite sınavı YKS nasıl başvuru yapılır, ne zaman bitiyor ve ücreti ne kadar?
GÜNDEM YKS 2023 son başvuru tarihi ne zaman?
Nevşehir İmsakiye Takvimi açıklandı 2023: Diyanet ile Nevşehir sahur vakti ve iftar saati ne zaman?
GÜNDEM Nevşehir İmsakiye Takvimi 2023

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.