CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , çeşitli ziyaretler için dün akşam Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine geldi. Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde geceyi geçirdiği çadır, DHA muhabiri tarafından görüntülendi.

Sabahın erken saatlerinde uyanan Kılıçdaroğlu, kendisini çadırının önünde bekleyen depremzede Eşe Gözel ile bir araya gelip, sıkıntılarını dinledi. Ardından depremzedelerle birlikte kahvaltı yapan Kılıçdaroğlu, kentteki ziyaretlerine başladı.

Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde geceyi geçirdiği çadır, DHA muhabiri tarafından görüntülendi.

KILIÇDAROĞLU'NUN BUGÜNKÜ PROGRAMI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun; Nurhak, Elbistan, Ekinözü ve Afşin ilçelerini ziyaretinin ardından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası toplantısına iştirak etmesi, Yaşam Hak Konteyner Kent'te incelemelerde bulunması, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmaya katılması, Konak Belediyesi Çadır Kent ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Lojistik Merkezi'ni ziyaret etmesi bekleniyor.