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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar

        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar

        CHP lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 13:40 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:50
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        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor. Özel'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

        "Bu kürsüden tüm yurttaşlarımıza yönelik üye kampanyası başlatmış, babaevine, Atatürk'ün evine gençleri davet etmiştik. Bu haftada dördüz kardeşler üye oluyor. Bugün 35 yıllık bir akademisyen, bundan sonraki süreçte katılımıyla bize güç verecek Bahadır Erdem babaevine katılıyor.

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