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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: CHP'nin 'Para sayma' davasında duruşma başladı | Son dakika haberleri

        CHP'nin 'Para sayma' davasında duruşma başladı

        CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin 22 sanık hakkında başlatılan soruşturma kapsamındaki davada duruşmanın görülmesine saat 11.20 sıralarında başlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:43 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:43
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        CHP'nin 'Para sayma' davası başladı
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen 'Para sayma' görüntülerine ilişkin aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın da bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma büyük salon olan 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Duruşmaya tutuksuz sanık eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da aralarında bulunduğu diğer tutuksuz sanıklar Can Poyraz, Özgür Nas, Hüseyin Kalkan, Ercan Konak katıldı. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle katıldı. Salonda taraf avukatları ve çok sayıda izleyici hazır bulundu.

        Kimlik tespiti sırasında Canan Kaftancıoğlu, "Aylık gelirim 100 bin lira civarında. Ağır Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu bir dosyam var sabıkam var" diye konuştu.

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