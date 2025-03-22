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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP yarın ön seçime gidiyor... Kimler oy kullanacak? | Son dakika haberleri

        CHP yarın ön seçime gidiyor... Kimler oy kullanacak?

        Cumhuriyet Halk Partisi'nde sandıklar cumhurbaşkanı adayı belirlemek adına ön seçim için kurulacak. 1 milyon 750 binden fazla parti üyesi sandık başına giderek oy kullanabilecek.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 22.03.2025 - 15:30 Güncelleme: 22.03.2025 - 15:39
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        CHP yarın ön seçime gidiyor... Kimler oy kullanacak?
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        CHP’de cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçim 23 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Seçim için 81 ilde 2 bin 987 sandık alanı oluşturulurken 5 bin 600 sandık kurulacak. Her sandıkta en az 3 görevli olacak. Toplam 18 bin sandık görevlisi görev yapacak.

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde vatandaşlar, CHP il ve ilçe başkanlıkları ile CHP'ye ait kültür merkezleri ve halk evlerinde oy kullanabilecek. Oy verme işlemleri sabah 08.00'da başlayacak ve 17.00'da sona erecek.

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