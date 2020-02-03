AA

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 361’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 17 bin 205’e yükseldi.

VİRÜS BULAŞAN SAYISI: 17 BİN 205

AA'da yer alan habere göre Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan salgında virüs bulaşan kişilerin sayısı 2 bin 296’sının durumu ağır olmak üzere 17 bin 205’e yükseldi.

MÜŞAHADE ALTINDAKİ: 152 BİN 700

Virüs bulaştığı şüpheli olan kişilerin sayısı 21 bin 558’e ulaşırken, müşahade altına alınan kişi sayısı 152 bin 700’e çıktı. Çin ana karası dışında enfekte sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 15, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 8, Tayvan’da ise 10’a yükseldi.

SON 24 SAATTE 57 KİŞİ ÖLDÜ

Ülkede koronavirüs salgın nedeniyle son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 829 yeni vaka tespit edildi. Bununla birlikte can kaybının 350'si ve virüs tespit vakalarının 11 bin 177'si ülkede koronavirüs salgınının merkez üssü olarak kabul edilen Hubey eyaletinde gerçekleşti. Eyaletin başkenti Vuhan'da vaka sayısı ise 5 bin 142 oldu.

PEKİN'DEKİ VAKA SAYISI 191'E ÇIKTI

Ayrıca yoğun şekilde koronavirüs tespit edilen eyaletlerde ise vaka sayısı Cıciang’da 724, Guangdong'da 683, Hınan'da 566, Hunan'da 521, Anhui’de 408, Ciangşi’de 391, Ciangsu'da 271, Sıçuan'da 254, Şandong'da 246’ya yükseldi. Vaka sayısı merkezi yönetime doğrudan bağlı kentlerden Pekin'de 191, Şanghay'da 193, Çongçing'de 300, Tiencin'de 48’e ulaştı.

JAPONYA'DA VAKA SAYISI 20'YE ULAŞTI

Dünya genelinde Çin dışında tespit edilen koronavirüs vakalarının dağılımı ise şöyle: "Japonya'da 20, Tayland'da 19, Singapur'da 18, Güney Kore'de 15, Avustralya'da 12, Almanya’da 10, ABD’de 9, Malezya 8, Fransa ve Vietnam'da 6'şar, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 5, Kanada'da 4, İngiltere, Rusya, İtalya, Hindistan veinler’de 2'şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Finlandiya, İspanya, İsveç'te birer."

ÇİN DIŞINDA İLK ÖLÜM FİLİPİNLER'DE OLDU

Bu arada koronavirüsten Çin dışında ilk can kaybı Filipinler'de kayda geçti. Dünya genelinde toplam koronavirüs vakası ise 17 bin 386 oldu.

CAN KAYSI SARS'I GERİDE BIRAKTI

Ülkenin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronaviris salgınında can kaybı sayısı Çin'de 2002-2003 yıllarında şiddetli akut solunum yolu sendromunun (SARS) neden olduğu ölü sayısını geçti. SARS virüsünün ölüm oranı yüzde 10 civarında seyrederken, koronavirüste ölüm oranı yüzde 2 civarında değerlendiriliyor. Çin'de Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, 2002-2003 yıllarında SARS'dan dolayı 349 kişi yaşamını yitirmişti.

12 ARALIK'TA TESPİT EDİLMİŞTİ

1.4 milyara yakın nüfusa sahip olan Çin'de, yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.