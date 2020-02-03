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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs hakkında son gelişmeleri aktardı. Bakan Koca, "Çarşamba gününden ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşlar durdurulacak. Ay sonu itibariyle tekrar değerlendirilecek" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, düzenlediği basın toplantısında Koronavirüs'e karşı alınan önlemleri ve gelinen son noktayı aktardı. Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi:

"Şu an ülkemizde Koronavirüs'ün olmadığını ve girişini önlemek için özen gösteriyoruz. Bilim Kurulu özellikle, Uzak Doğu Asya'dan Japonya, Tayvan, Tayland, Singapur, Malezya'dan gelen uçuşlara termal kamera uygulamasının doğru olacağını ve yarından itibaren hayata geçeceğini söylemek istiyorum.

17 bin 485 vaka sayısı var, 361 kişi de hayatını kaybetti. Çin dışında hastalık sınırlı durumda. Biz her türlü tedbiri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyoruz.

Özellikle bugün üzerinde tartışılan Çin'den uçuşların sefer sayısı azaldı. Çarşamba gününden ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşlar durdurulacak. Ay sonu itibariyle tekrar değerlendirilecek. 61 kişiden alınan numuneler negatif çıktı, Koronavirüs hastası değiller."