Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde yaşayan E. A., oğlu Ö. Y. A.'yı, yasal görme hakkını kullanması için ayrıldığı ilkokul öğretmeni eşi A. K.´ya teslim etti. DHA'nın haberine göre, birkaç gün sonra çocuğunun Van Gölü kıyısında bir aile tarafından bulunup, polise götürüldüğünü öğrendi. Çocuğunu teslim alan baba, oğlundan annesinin ve sevgilisinin kendisine işkence yaptığını öğrenince önce polise başvurdu, ardından da savcılığa giderek şikayetçi oldu.

E. A., şikayetinde öğretmen olan eski eşinin, sevgilisi İ. K. ile birlikte çocuğuna işkence yaptığını, İ. K.´nin oğlunun elini matkapla deldiğini, vücudunu ısırarak yaraladığı öne sürdü. E. A., oğlunun Van Gölü´ne atıldığını, çocuğun yüzme bilmesi sayesinde sudan çıktığını ve kendisini bulan ailenin durumu polis ile kendisine haber verdiğini iddia etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Cumhuriyet savcılığı ve jandarmanın ihmali olduğunu iddia eden E. A., görevliler hakkında da savcılığa şikâyetçi oldu.

ÖĞRETMEN ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, çocuğa işkence yaptığı öne sürülen İ. K. ile işkenceye göz yumduğu iddia edilen anne A. K. gözaltına alındı. Sevgililer, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

Soruşturmada ihmalleri olduğu öne sürülen savcılık ve jandarmayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

'ÇOCUĞUMA YAPMADIKLARI KALMAMIŞ'

Oğlunun işkence gördüğünü öne süren baba E. A., "Son üç yılda oğlunu görmedi. Mahkeme görme hakkı verdiği için, çocuğumu annesine vermek zorunda kaldım. Verdiğimin üçüncü günü kendisine ulaşamam ve şikayette bulundum. Çocuğumun vücudu paramparça halde. Vücudunda diş izleri, elinde matkap izi var. Bir insana yapılmayacak şeyler yapmışlar. Annesinin sevgilisi ağzıyla oğlumu tutup, yatağa fırlatmış. En son Van Gölü´ne atmışlar. Çocuğuma yapmadıkları kalmamış, buna rağmen savcılık ve jandarmada özellikle konuyu kapatıyorlar" dedi.

Ö. Y. A. ise annesinin ve İ. K.'nin kendisini dövdüğünü söyleyerek, "Beni ısırıp, fırlattılar. Vücudum yara oldu ve çok acıdı. Beni göle attılar. Yüzerek kurtuldum" ifadelerini kullandı.