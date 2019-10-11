Avukat Fatma Begüm Kaçmaz'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı 'Adliyede bir gün' adlı bir videosu ortalığı karıştırdı. Kaçmaz, paylaştığı kısa videoda, adliyede geçirdiği bir günü anlattı. Sosyal medyada paylaşılan video tepki çekti.

Kaçmaz'ın videosu, "Lüks yaşantısını sergilemek için avukatlık mesleğini kullanıyor" şeklinde eleştirildi. Avukat Kaçmaz'ın, sosyal medya hesabı kullanıcı sayısını artırmak bu tür videolar yayınladığını ileri sürerek, paylaşımın mesleki açıdan "etik olmadığını" savundu.

Sosyal medya hesabından "Adliyede bir gün" notuyla paylaşımda bulunan Avukat Fatma Begüm Kaçmaz için İstanbul Barosu harekete geçti. İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şikâyet edilen söz konusu video için "Yönetim Kurulumuz tarafından gereği yerine getirilmiştir. Daha fazla yorum amaca hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

— Av. Mehmet Durakoğlu (@DURAKOGLU2016) October 10, 2019

Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan, Mehmet Durakoğlu'na avukat Kaçmaz ile ilgili yürütülen süreci sordu. İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, "Avukat Fatma Begüm Kaçmaz ile ilgili disiplin soruşturması açıldı. Savunması alındıktan sonra disiplin kuruluna gönderilip gönderilmemesine karar verilecek" dedi.