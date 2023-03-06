Duruşma devam ederken adliye önünde Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) adına açıklama yapan Avukat Mine Rana Kahramanoğlu, davanın basına da yansıdığını, kentteki bir çöp evde bulunan çocuğun, teyzesini annesi olarak bildiğini hatırlattı.

AA'da yer alan habere göre Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesinde gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı gerçekleşen davanın ilk duruşmasına, hakkında "kişiyi hürriyetten yoksun kılma", "ihmali davranışla kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "çocuğa karşı eziyet suçlarından" 30 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Kamuran Pınar A, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve taraf avukatları katıldı.

Annesinin de yıllardır çocuğunu bulamadığını anlatan Kahramanoğlu, çöp evde bulunmasının ardından savcılığın devreye girmesiyle çocuğun koruma altına alındığını ifade etti.

Kahramanoğlu, çocuğun Antalya'ya gönderildiğini, ancak olay yeri Bursa olduğu için davanın burada görüldüğünü belirterek, şunları aktardı:

"Bugün de duruşması vardı. Çocuğumuzun son durumu hakkında bilgi alıyoruz Antalya'dan. Tabi bu bir süreç ama bugünkü yargılamada teyze tutuklu yargılanıyor. Duruşma salonundaydı. Biz de katılma taleplerimizi sunduk. Bursa Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları ile bizim katılma talebimiz reddedildi maalesef ve kapalı olarak görülmesine karar verildi. Çocuğumuzun daha önce ifadesi alındı, dosyada mevcut. Bundan sonrası için de biz UCİM olarak dosyanın takipçisiyiz."